В Фалештском районе загорелся пассажирский поезд (ФОТО)

В Фалештском районе загорелся пассажирский поезд (ФОТО)

Инцидент произошёл 7 июля недалеко от села Скумпия Фалештского района. На место пожара прибыли 3 пожарных расчёта, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Пламя охватило локомотив поезда “Унгены-Бельцы”. К моменту прибытия спасателей из двух пассажирских вагонов люди успели самостоятельно выбраться.

Пламя уничтожило 80% локомотива. Среди пассажиров пострадавших не оказалось, однако машиниста и его помощника госпитализировали для обследования в районную больницу на предмет отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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