В Фалештском районе ВАЗ врезался в дерево: два человека доставлены в больницу

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Два человека были госпитализированы после того, как автомобиль ВАЗ, в котором они находились, вылетел с трассы и врезался в дерево. Авария произошла этим утром при въезде в село Поповка Фалештского района.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали мужчина и женщина, обоим 68 лет. Они ехали в автомобиле ВАЗ. По неустановленной пока причине водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево, передаёт deschide.md.

Пострадавшие были доставлены в муниципальную больницу Бельц. Они получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что ещё одна страшная авария произошла этим утром в Комрате. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево. Автовладелец и пассажир скончались на месте.