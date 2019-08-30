В Фалештах загорелся поезд с пассажирами

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Вечером 29 августа пожарные были задействованы в тушении пассажирского поезда, который загорелся вблизи села Сэрата Веке Фалештского района. Возгорание произошло в заднем локомотиве поезда, следовавшего по маршруту Бельцы – Унгены.

По информации ГИЧС, поезд состоял из двух локомотивов и трех вагонов, в которых находились 33 пассажира. Им удалось самостоятельно покинуть транспортное средство.

Пожарным удалось потушить огонь и не допустить его распространения. В результате инцидента был поврежден мотор локомотива. Пассажиры не пострадали. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.