В Фалештах задержали 26-летнего парня, угнавшего мотоцикл с автозаправки (ВИДЕО)

В Фалештах задержали 26-летнего парня, угнавшего мотоцикл с автозаправки (ВИДЕО)

26 марта молодой человек угнал мотоцикл с автозаправки в Фалештах и попытался скрыться от полиции. В итоге 26-летний угонщик не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.

По данным полиции, на задержание нарушителя выехало сразу несколько патрульных бригад. Вскоре угонщик был замечен близ села Биличений Векь Сынжерейского района. Водитель не захотел остановиться и продолжил ускоряться, пишет tv8.md. Около села Препелица мужчина потерял контроль над управлением и съехал с трассы.

На допросе угонщик признался, что у него нет водительских прав. Нарушителем оказался 26-летний житель Каушанского района.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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