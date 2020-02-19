В Фалештах в ДТП погиб 54-летний водитель

В Фалештах в ДТП погиб 54-летний водитель

54-летний мужчина скончался после того, как врезался на своём автомобиле в дерево. Трагедия произошла сегодня на трассе М-5, недалеко от села Мэрэдень Фалештского района.

По данным местной полиции, автомобиль Dacia Logan принадлежал одной из служб такси. Водитель по неизвестным причинам потерял контроль над управлением. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево на обочине, пишет deschide.md.

Водитель скончался на месте до прибытия машины скорой помощи. Полиция проводит расследование трагического случая.

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