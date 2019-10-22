В Фалештах таможенники изъяли крупную партию телефонов (ФОТО)

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Сотрудники мобильной бригады Таможенной службы изъяли на севере страны партию новых мобильных телефонов без документов о происхождении, стоимость которых оценивается примерно в 300 тысяч леев. Устройства были незаконно ввезены в Молдову из России поездом “Москва-Кишинёв”.

Контрабанду обнаружили при проверке автомобиля Mazda, водителя которого остановили возле железнодорожного вокзала в Фалештах. В результате контроля в салоне таможенники нашли 273 мобильных телефона без каких-либо документов о происхождении.

В результате товар был конфискован. Специализированные подразделения Таможенной службы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.