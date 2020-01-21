В Фалештах разыскивают пропавшую без вести женщину

0

В городе Фалешты пропала 57-летняя Горобец Елена. Вчера, 20 января, она вышла из дома и не вернулась. Последний раз её видели в районе вокзала в Фалештах.

Приметы: рост средний, телосложение худощавое, волосы тёмные, глаза карие.

Особые приметы: ходит медленно с палочкой, хромает, невнятная речь.

Была одета в: пуховик болотного цвета, черные джинсы и зелёную шапку.

Сообщение о пропаже Горобец Елены опубликовано в социальной сети на странице поискового добровольческого отряда «COD».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить в службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.