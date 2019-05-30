В Фалештах при поддержке президента отреставрируют разрушенный вандалами памятник Пушкину

В Фалештах при поддержке президента отреставрируют разрушенный вандалами памятник Пушкину

К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина началась кардинальная реконструкция памятника великому поэту, разрушенного вандалами, в Фалештах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Партии социалистов Олег Савва, победивший на выборах в одномандатном округе №11. 

– По оценкам специалистов, памятник является прекрасной работой, редкой даже для пространства бывшего СССР! Проект реконструкции реализуется под патронатом Президента РМ Игоря Додона, – сообщил Савва. 

Стоит отметить, что в нашей республике насчитывается всего три памятника Александру Пушкину.

 

 

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