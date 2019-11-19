В Фалештах полиция обнаружила и прикрыла подпольную скотобойню (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники северного отдела Национального инспектората расследований обнаружили подпольную скотобойню в селе Мэрэндень в Фалештском районе. По данным полиции, 34-летний мужчина забивал коров, после чего на своём авто перевозил мясо для продажи физическим и юридическим лицам.

В результате обысков, проведённых в доме и в транспортных средствах подозреваемого, полиция обнаружила и конфисковала 14 голов крупного рогатого скота. Также в подсобном помещении была обнаружена нелегальная скотобойня, где забивали животных в антисанитарных условиях. Так, в помещении было обнаружено 300 кг говядины.

Мужчина не смог представить никаких разрешительных документов для подобной деятельности. Мясная продукция на общую сумму 110 000 леев была изъята. Нарушителю грозит крупный штраф.