В Фалештах пьяный водитель протаранил две полицейские машины (ВИДЕО)

В Фалештах пьяный водитель протаранил две полицейские машины (ВИДЕО)

Сегодня утром в селе Мэрэндень Фалештского района патруль заметил подозрительную машину. Водитель проигнорировал просьбу сотрудников полиции остановиться и продолжил движение.

В итоге сразу несколько патрульных бригад преследовали водителя почти до Бельц. Выполняя опасные маневры, нарушитель задел сначала один, а затем ещё один служебный автомобиль полиции.

Под конец 28-летний житель села Рэуцел Фалештского района был задержан. Тест на алкоголь показал  0,67 мг/л. Стоит отметить, что 11 апреля водителя уже задерживали за вождение в пьяном виде и лишили водительских прав.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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