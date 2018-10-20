В Фалештах отчим насиловал свою 9-летнюю падчерицу в течение одного года

Вчера, 19 октября, в селе Чолаку Векь Фалештского района задержали 28-летнего мужчину по подозрению в применении физического и сексуального насилия в отношении своей 9-летней падчерицы.



Известно, что несовершеннолетняя учится в 3 классе гимназии села Чолаку Векь. Классная руководительница девочки заметила на её теле множественные синяки, что стало поводом для того, чтобы обратиться в полицию. Позже органы правопорядка установили, что несовершеннолетняя подвергалась физическому и сексуальному насилию со стороны своего отчима.

По словам главы прокуратуры Фалешт Геннадия Гурицану, психологи, которые работали с девочкой, выяснили, что в период 2017-2018 года отчим подвергал свою падчерицу сексуальному насилию в извращенной форме, пользуясь беспомощностью ребенка и неспособностью защитить себя, пишет deschide.md.

– На данный момент жертва находится под наблюдением специалистов, а подозреваемого задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, – сказал Гурицану.

По словам местных жителей, 28-летний мужчина живет с матерью девочки. У них есть общий 3-летний ребёнок. Они входят в категорию социально уязвимых семей.