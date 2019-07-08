В Фалештах молодого человека насмерть задавил полевой опрыскиватель

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Молодой человек оказался под колёсами сельхозтехники, в результате чего скончался. Трагедия произошла сегодня, 8 июля, в поле населённого пункта Мэрэндень Фалештского района.

По данным Инспектората полиции Фалешт, погибшим оказался 22-летний механик.

– Он выполнял сельхозработы на тракторе, когда его насмерть задавил полевой опрыскиватель, – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла оперативная группа, а также скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти молодого человека, они констатировали смерть.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.