В Фалештах 19-летний парень пытался поджечь собственную мать

Едва не ставший трагедией инцидент произошел в городе утром сегодня, 21 мая.

Так, молодой человек пришел домой с полуторалитровой бутылкой бензина и стал лить его на мать и разливать по квартире, после чего зажег огонь, пишет publika.md.

Пламя охватило лишь часть квартиры и вскоре было потушено. Женщина, по счастью, от огня не пострадала.

Молодой человек был задержан на 72 часа. Сообщается, что раньше он попадал в поле зрения полиции, также за агрессивное поведение в отношении матери.