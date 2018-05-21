В Фалештах 19-летний парень пытался поджечь собственную мать

В Фалештах 19-летний парень пытался поджечь собственную мать

Едва не ставший трагедией инцидент произошел в городе утром сегодня, 21 мая.

Так, молодой человек пришел домой с полуторалитровой бутылкой бензина и стал лить его на мать и разливать по квартире, после чего зажег огонь, пишет publika.md.

Пламя охватило лишь часть квартиры и вскоре было потушено. Женщина, по счастью, от огня не пострадала.

Молодой человек был задержан на 72 часа. Сообщается, что раньше он попадал в поле зрения полиции, также за агрессивное поведение в отношении матери.

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