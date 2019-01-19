В Евровидении-2019 пожелали принять участие 28 кандидатов

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Вчера был последний день подачи заявок на регистрацию на участие в конкурсе. Всего поступило 28 заявок как от опытных исполнителей, так и молодых талантов, которые только мечтают побывать на большой сцене.

Представителя Молдовы для Международного конкурса песни Евровидение-2019 выберут в три этапа: “живое” прослушивание, полуфинал и национальный финал, которые состоятся 2 и 3 марта.

В понедельник, 21 января, организаторы конкурса соберутся вновь, чтобы изучить каждую заявку на соответствие Регламенту конкурса. В тот же день будет принято решение о дате “живых” выступлений для анализа и оценки конкурентов, пишет trm.md.

Напоминаем, что 64-й конкурс Евровидения пройдет в Израиле благодаря победе на прошлогоднем конкурсе Нетты Барзилай с песней «Toy». Конкурс состоится в Тель-Авивском конференц-центре. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая 2019 года.