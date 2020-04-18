В еще одном населенном пункте страны будет объявлен карантин (ВИДЕО)

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Село Брынзень Единецкого района станет шестым по счету, в котором будут введены ограничения. Только сегодня в этом населенном пункте было выявлено 39 заболевших коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– На сегодняшний день 5 населённых пунктов находятся на карантине. Из 40 случаев, зарегистрированных сегодня в районе Единец, только в селе Брынзень диагноз COVID-19 подтвердился у 39 жителей. Это новый потенциальный очаг, – сказал глава государства.

Президент попросил руководство МВД и Министерства обороны приготовиться к введению карантина в этом населённом пункте, а жителей села – быть предельно осторожными.

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