В еще одном населенном пункте страны будет объявлен карантин (ВИДЕО)

В еще одном населенном пункте страны будет объявлен карантин (ВИДЕО)

Село Брынзень Единецкого района станет шестым по счету, в котором будут введены ограничения. Только сегодня в этом населенном пункте было выявлено 39 заболевших коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

– На сегодняшний день 5 населённых пунктов находятся на карантине. Из 40 случаев, зарегистрированных сегодня в районе Единец, только в селе Брынзень диагноз COVID-19 подтвердился у 39 жителей. Это новый потенциальный очаг, – сказал глава государства.

Президент попросил руководство МВД и Министерства обороны приготовиться к введению карантина в этом населённом пункте, а жителей села – быть предельно осторожными.

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