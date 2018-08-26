В Единецком районе двое молодых людей до смерти забили мужчину на пастбище

46-летний мужчина скончался по дороге в больницу от полученных травм, после того как по неизвестной причине его избили двое молодых людей.

Инцидент произошёл на пастбище недалеко от села Шофрынкань Единецкого района. Лежащую на земле жертву заметил местный пастух, пишет crimemoldova.md. Пресс-секретарь инспектората полиции Единец Дина Фомина отметила, что пастух, обнаружив пострадавшего, сразу позвонил в службу 112.

По данным полиции, когда врачи прибыли на место происшествия, мужчина был еще жив, однако скончался по дороге в больницу. По факту случившегося были задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет. Пока неизвестна причина конфликта, возникшего между ними и погибшим.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства дела. Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.