В Единцах стадо коз и овец погибло после того, как чабан пас их на сельскохозяйственном участке, обработанном химикатами

В Единцах стадо коз и овец погибло после того, как чабан пас их на сельскохозяйственном участке, обработанном химикатами

Чабан из Единец пас 58 коз и 10 овец на сельскохозяйственном участке, обработанном химикатами. После этого все животные отравились и погибли.Инцидент произошёл вчера, 12 июля. Чабан из села Баграги Векь Единецкого района пасёт стадо овец и коз жителей его села и ближайших населённых пунктов. Он отправился со стадом на окраину села Брынзень и без разрешения зашёл на сельскохозяйственный участок, где выращивалась пшеница. Участок обрабатывался минеральными удобрениями, передаёт deschide.md.

Спустя некоторое время козы и овцы стали умирать одна за другой. В результате погибло 58 коз и 10 овец. Сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов отобрали все необходимые пробы, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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