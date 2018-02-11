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В Единцах пограничный полицейский пострадал при неясных обстоятельствах

В Единцах пограничный полицейский пострадал при неясных обстоятельствах

Речь о 32-летнем сотруднике северного отделения Пограничной полиции Молдовы.

Утром сегодня, 11 февраля, он был обнаружен в городе Единцы с травмами неясного происхождения. В тяжелом состоянии он был доставлен в местную больницу, откуда, вследствие ухудшившегося состояния, был переведен в больницу в Кишинев, пишет protv.md.

Согласно предварительной информации от полиции, на данный момент рассматриваются две версии причин произошедшего: избиение либо падение с высоты. Инцидент произошел в нерабочее время.

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