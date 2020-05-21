В Единцах почти два месяца не могут найти пропавшего мужчину

В Единцах почти два месяца не могут найти пропавшего мужчину

71-летний Виталий Чёрный пропал почти два месяца назад. Он отправился в родное село, но до места назначения не доехал. 

Известно, что пропавший проживает в городе Единцы, но родом он из села Кукуеций Ной Рышканского района. 3 апреля он поехал в родное село и пропал, передаёт echipa.md.

Приметы: рост 172 см, среднее телосложение, седые волосы. На среднем пальце правой руки есть татуировка “Тома”, а на безымянном пальце татуировка в форме кольца.

Одежда: черная куртка, серый свитер, светло-коричневые штаны, черная кепка, кожаные туфли чёрного цвета со шнурками.

Всех, кто узнал мужчину на фото и располагает информацией об его местонахождении, просят позвонить по номерам: 112 или 069 038 237.

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