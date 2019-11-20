В Единцах неизвестные попытались ограбить 2 магазина за ночь

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Ночью 18 ноября неизвестные взломали два магазина электроники в Единцах. Перед этим колёса четырёх полицейских машин оказались порезаны.

О взломе одного магазина полицейским сообщил по телефону местный житель. Мужчина рассказал, что видел, как в здание вошли люди с капюшонами на голове, сообщает esp.md.

Спустя 5 минут в полицию позвонили из службы охраны и сообщили о взломе другого магазина. Как выяснилось, окно здания было повреждено.

На месте полицейские обнаружили, что кто-то повредил покрышки колёс четырёх служебных машин, припаркованных у здания Единецкого инспектората полиции. Также было установлено, что несколько воров взломали входную дверь и решётку и вошли в один из магазинов. Спустя 5 минут они перешли к другому магазину, взломали окно и проникли внутрь. Сработала сигнализация, и злоумышленники скрылись, не успев ничего украсть.

Сумма ущерба и список похищенных в первом магазине вещей устанавливаются. Полиция расследует произошедшее.