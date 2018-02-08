В Единцах бесследно пропали двое подростков

Уроженцы села Чепелеуць Единецкого района 14 и 15 лет соответственно разыскиваются близкими и правоохранительными органами. Они ушли из дома два дня назад и до сих пор не вернулись.

По словам представителей полиции, подростки ушли в гости к своему приятелю, но с тех пор о них больше никто и ничего не слышал. Мальчиков искали в домах родственников, друзей, одноклассников, но не нашли. Не принесли результатов и поиски в озере, округе и лесу вблизи этого населенного пункта.

Как пишет местная пресса, в день исчезновения один из несовершеннолетних был в куртке, джинсах и синей обуви. Его приятель также был одет в куртку и брюки синего цвета. Рост обоих – около 1,60 метров, у них темные волосы.

Всех, кто располагает какой-любо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить об этом по телефону 902 или в ближайший полицейский участок.