В Единцах автомобиль врезался в дерево: три человека госпитализированы

Пожилой водитель не справился с управлением и съехал с трассы.

Инцидент произошел в 05:30 вблизи села Хлиное Единецкого района. 63-летний водитель потерял управление и, съехав с проезжей части, угодил в дерево, сообщает unimedia.info.

В результате, спасателям пришлось извлекать пострадавших из искореженной машины. Две женщины, 62 и 58 лет, а также водитель были госпитализированы.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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