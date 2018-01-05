120

В Единцах автомобиль врезался в дерево: три человека госпитализированы

В Единцах автомобиль врезался в дерево: три человека госпитализированы

Пожилой водитель не справился с управлением и съехал с трассы.

Инцидент произошел в 05:30 вблизи села Хлиное Единецкого района. 63-летний водитель потерял управление и, съехав с проезжей части, угодил в дерево, сообщает unimedia.info.

В результате, спасателям пришлось извлекать пострадавших из искореженной машины. Две женщины, 62 и 58 лет, а также водитель были госпитализированы.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ужасном ДТП вблизи Штефан-Водэ погибли сразу двое водителей.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md