В Единцах застрелился преследуемый полицией мужчина: трое детей остались без отца

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Трое детей остались полусиротами после того, как их отец, преследуемый полицией, выстрелил себе в рот из оружия. Трагедия произошла вчера в селе Гординешты Единецкого района.

Всё началось с того, что мать погибшего позвонила в полицию и сообщила, что сын избил её супруга. Она рассказала, что её 40-летний сын вместе с отцом отправились в каменный карьер в соседнее село, где они работали. Там мужчины употребляли спиртные напитки, а по дороге домой между ними вспыхнула ссора, которая завершилась дракой, передаёт deschide.md.

– Сын остановил машину, вытащил отца, нанёс ему несколько ударов и уехал, оставив его на дороге. Избитый позвонил супруге и рассказал ей о произошедшем. Женщина в свою очередь сообщила в полицию, – рассказали представители Инспектората полиции.

К дому заявительницы прибыла оперативная группа. Там они обнаружили и пострадавшего. Супруги рассказали правоохранителям, что из 40-летний сын взял оружие, которым владеет нелегально, и уехал на автомобиле в Citroen.

Позже сотрудники полиции Единец заметили автомобиль и приказали водителю остановиться, однако мужчина продолжил путь. В связи с этим полицейские инициировали погоню. Водитель направлялся в сторону своего дома (он проживал в одном дворе с родителями, но в разных домах). Недалеко от дома он остановил автомобиль, после чего выстрелил из оружия себе в горло. Мужчина скончался на месте.

По словам местных жителей, мужчина был женат и воспитывал троих детей. Его супруга работает за границей.