В Джурджулештском порту был потушен условный пожар (ВИДЕО)

В Джурджулештском порту был потушен условный пожар (ВИДЕО)

Такие действия предполагали очередные учения, организованные Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций совместно с сотрудниками нефтяного терминала.

Согласно сценарию учений, во время работ по разгрузке нефтепродуктов произошёл пожар, в результате чего сработала система автоматического оповещения и система пожаротушения, передаёт Служба ЧС. Пока на место происшествия ехала пожарная машина, сотрудники порта эвакуировали персонал и приняли необходимые меры по охлаждению топливных баков.

Спустя несколько минут прибыли спасатели и принялись распылять пену, чтобы потушить огонь. Кроме пожаротушения, спасатели оказали помощь сотруднику порта, который получил травму и оказался заблокированным в помещении. Его эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы проверить уровень реагирования и синхронизации сотрудников Службы ЧС и работников порта Джурджулешты в ситуации пожара, возникшего в нефтяной зоне.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md