В Джурджулештском порту был потушен условный пожар (ВИДЕО)

Такие действия предполагали очередные учения, организованные Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций совместно с сотрудниками нефтяного терминала.

Согласно сценарию учений, во время работ по разгрузке нефтепродуктов произошёл пожар, в результате чего сработала система автоматического оповещения и система пожаротушения, передаёт Служба ЧС. Пока на место происшествия ехала пожарная машина, сотрудники порта эвакуировали персонал и приняли необходимые меры по охлаждению топливных баков.

Спустя несколько минут прибыли спасатели и принялись распылять пену, чтобы потушить огонь. Кроме пожаротушения, спасатели оказали помощь сотруднику порта, который получил травму и оказался заблокированным в помещении. Его эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы проверить уровень реагирования и синхронизации сотрудников Службы ЧС и работников порта Джурджулешты в ситуации пожара, возникшего в нефтяной зоне.