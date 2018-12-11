В Джурджулештах перевернувшийся кран упал на баржу: водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла сегодня в пассажирском порту в Джурджулештах: подъёмный кран перевернулся и упал на баржу. Водитель доставлен в критическом состоянии в Кагульскую больницу и сейчас находится в коме.

По словам свидетелей, трагедия произошла сегодня днём. На место прибыли полицейские, пожарные и машина скорой помощи.

57-летний водитель крана получил серьёзные травмы. Мужчина был доставлен в больницу в Кагуле. По словам врачей, он находится в коме, пишет protv.md.

Пока неизвестно, как именно произошёл несчастный случай. Обстоятельства инцидента выясняются.