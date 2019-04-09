В двух столичных секторах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 9 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобле 120/3 – частично с 13:00 до 17:00;

ул. Гренобле 130 – частично с 10:00 до 12:30.

Сектор Центр:

ул. А. Щусева 82, 84 – частично с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.