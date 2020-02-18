В двух столичных секторах запланированы отключения света

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Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 18 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Пеливан 22, Сучава 110, 110/1, 112, 118, 119, 120, Сучевица 103 – с 11:00 до 18:00.

ул. Алба-Юлия 200/1, 200/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 153 – с 09:00 до 17:00.

ул. Галац 44 – с 09:30 до 17:00.

ул. А. чел Бун 91, 91A, 93, 108, 108/1, Б.-Бодони 57, 57/1, 59/1, 999 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.