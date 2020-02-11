В двух столичных секторах запланированы отключения электричества

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По ряду адресов в столице 11 февраля ожидаются отключения электричества. Об этом сообщается на сайте поставщика услуги.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 153 – с 09:00 до 17:00.

ул. Измаил 84 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 1, 19/2, 87/3, 87/5, 87/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/8, 88, 92A, пер. Петрикань 88/1, Тимошенко 7 – с 09:10 до 16:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.