В двух столичных секторах в среду не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду, 26 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Н. Костин 63/5 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Матеевич 25-63, 40-58, А. Крихан 16A, 16B, Галбена 4-8, 5-7, М. Еминеску 1, 9, 2-6, Университэций 1-39, 2-36, А. Бернардацци 9999 – с 13:00 до 17:00.

ул. Болгарская 44 – с 13:00 до 17:00.

ул. Букурешть 999, 60, М. Еминеску 31, 31A, 33, 35, 35A, 35B, 42, 42/1, 42/2, 42/G – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.