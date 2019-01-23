В двух столичных секторах сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 23 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Дечебал 17/J, Фрумушика 10 – с 09:30 до 17:00.

Албица 4-40, 11-17, Четиний 1-5, 23, Косащилор 7, Дечембриштилор 1-49, 2-54, И. Чорбэ 1-7, 2, Ю. Бабей 7A, 8, Мунчешть 167-261, 352-402, П. Горе 4-16, 7-15, Пэдурий 1-5, 15, 6, 16, 18, пер. Пэдурий 13, 14A, Подул де Флорь 2-12, Пригорень 22, 22A, С. Мурафа 1-43, 4-42, Шт. Чобану 1-47, 2-46, пер. 1 Шт. Чобану 3-9, 4, пер. 2 Шт. Чобану 4, Шт. Холбан 1-15, 2-16, Цикэу 2-8, В. Тулник 1, 11-23, 4-8 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Мадан 50/2, 52 – с 13:00 до 17:00.

Московский пр-т 12/2 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.