В двух столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 6 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. К. Ешилор 30, 30D, E, G, J, V, 34, 36, 91 – с 09:10 до 17:00.

ул. А. Маринеску 3A, 14A, 18, 22A, Г. Тофан 1, 43-59, И. Некулче 4, Парис 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, Сучевица 30, 30/1, 34/2, 41, 45, 47, 47A – с 10:00 до 11:00.

ул. Н. Костин 46, 55, 55/1, Парис 12/1, 12/2, 12/3 – с 11:30 до 12:30.

ул. Лэпушняну 9 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Ю. Гагарин 7A, 7B, 7V, 7G, 7D, 7E, 7 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.