В двух столичных секторах не будет света в пятницу

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 31 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

пер. Барьера Скулень 4, 1/1, Каля Ешилор 1/4, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 39, Месаджер 1, 2, 2/1, 2/2 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М.-Спэтару 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, П. Заднипру 9, 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21 – с 11:00 до 15:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.