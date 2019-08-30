В двух секторах столицы сегодня не будет электричества

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 30 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Валя Кручий 4, 4/3, 6 – с 08:45 до 16:45;

ул. Фынтынилор 28, Мазилилор 32/1, 34, Столничень 34/3, 34/6, Валя Трандафирилор 9999, 31 Августа 1A, 2A, пер. 31 Августа 16/1, пер. Кавказ 17, Думбрэвий 1, 2, Фынтынилор 2G, 16, Хрушка 2-8, 3-11, пер. Хрушка 1-5, Одесса 63/1, 67, Валя Трандафирилор 1, 5-11, 10-14, 9001 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 124-188, 171, 211-249 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.