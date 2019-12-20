В двух секторах столицы сегодня не будет электричества

В двух секторах столицы сегодня не будет электричества

Premier Energy Distribution сообщает, что в пятницу, 20 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Басарабией 8 – с 08:45 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. М. Лермонтов 68, 69, 71, 104 – 134, 139, 143, 144, 148, Сф. Винерь 116 – с 09:20 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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