В двух секторах столицы не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Пьетрарилор 3 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. И. Думенюк 3, 4, 6, 999, М. Садовяну 32/4, 34/3, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8, 9999 – с 09:10 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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