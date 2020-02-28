В двух секторах ожидаются отключения света

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Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 28 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. М. Еминеску 49, 49/1, 51, 53, 55, 60, 60/1, 62, 64, бул. Штефан чел Маре 122, 126, 128, 128/1, 128A, 130, 130/2, 132, 132A, В. Александри 117/1, 119, 119A, 121 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 11, 11/6 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.