В двух секторах Кишинёва во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 25 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 11/2, 13/2 – частично с 09:00 до 13:00;

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, Индустриалэ 1, Н. М. Спэтару 1-9, Вадул-луй-Водэ 144-180 – частично с 13:30 до 17:00;

ул. Будэй 1-13, 19, 2-12, Мэлэештин 2A, Н. Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1, Васлуй 16, Подул Ыналт 1-7, 2, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 – частично с 09:10 до 16:00;

ул. Волунтарилор 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1 – частично с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Мирон Костин 13/1, 13/6 – частично с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.