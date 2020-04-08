В двух районах Молдовы пока нет ни одного заболевшего коронавирусом

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В Резинском районе зарегистрированы первые три случая коронавируса. В то же время в двух районах страны пока нет ни одного заболевшего: это Шолданешты и Чадыр-Лунга.

А в Комрате, Окнице, Дондюшанах и Басарабяске пока зарегистрированы по одному случаю заболевания, пишет tv8.md.

“Лидером” остается Кишинев с 351 заболевшим. На втором месте – Штефан-Водэ с 158 инфицированными, на третьем – Сороки, 135 случаев. В Приднестровье 59, в Глодянах – 42.

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