В двух пригородах столицы временно отключат воду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода в пригороде Яловены, в среду, 22 мая, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по улицам:
- Путна;
- Виилор;
- В. Александри;
- В. Купча;
- переулок В. Купча.
В то же время в связи с проведением плановых работ в пригороде Гидигич, с 09.00 до 17.00 вода будет отключена в домах по адресам:
- Д. Быкулуй;
- Виилор;
- Д. Кантемир;
- Викторией;
- Циглэу;
- Штефан чел Маре;
- Ватра;
- Тинеретулуй;
- Фынтыницей.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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