В двух пригородах столицы временно отключат воду

В двух пригородах столицы временно отключат воду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода в пригороде Яловены, в среду, 22 мая, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • Путна;
  • Виилор;
  • В. Александри; 
  • В. Купча; 
  • переулок В. Купча. 

В то же время в связи с проведением плановых работ в пригороде Гидигич, с 09.00 до 17.00 вода будет отключена в домах по адресам:

  • Д. Быкулуй;
  • Виилор;
  • Д. Кантемир;
  • Викторией; 
  • Циглэу; 
  • Штефан чел Маре;
  • Ватра;
  • Тинеретулуй;
  • Фынтыницей. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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