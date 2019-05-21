В двух пригородах столицы временно отключат воду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода в пригороде Яловены, в среду, 22 мая, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

Путна;

Виилор;

В. Александри;

В. Купча;

переулок В. Купча.

В то же время в связи с проведением плановых работ в пригороде Гидигич, с 09.00 до 17.00 вода будет отключена в домах по адресам:

Д. Быкулуй;

Виилор;

Д. Кантемир;

Викторией;

Циглэу;

Штефан чел Маре;

Ватра;

Тинеретулуй;

Фынтыницей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.