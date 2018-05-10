В двух пожарах в Приднестровье погиб человек и сгорел автомобиль

Пожар в квартире многоэтажного дома в городе Бендеры произошел днем 8 мая.

Возгорание заметили и вызвали пожарных жильцы девятиэтажки. Горящая квартира оказалась заперта изнутри. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось воспользоваться лестницей и влезть через окно.

– Площадь пожара составила 3 кв. м. В комнате, где сгорели тумба, телевизор и мягкий уголок, было найдено тело 55-летнего хозяина. По предварительным выводам, его смерть наступила от отравления продуктами горения, – сообщили в МВД Приднестровья.

По предварительным данным, пожар произошел от курения в постели и как следствие брошенной непотушенной сигареты. Погибший нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Второй пожар произошел в ночь на 10 мая в селе Хрустовая Каменского района. Там загорелся автомобиль марки Volkswagen Passat, оставленный его 40-летним хозяином возле ворот дома.

Пламя потушили вызванные на место происшествия. Одной из версий случившегося специалисты называют поджог.