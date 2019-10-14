В двух населённых пунктах Приднестровья на два дня отключат газоснабжение

В двух населённых пунктах Приднестровья на два дня отключат газоснабжение

16 и 17 октября будет проводиться ремонт газопровода высокого давления. В связи с этим жители населённых пунктов Парканы и Терновка останутся в этот период без газоснабжения.

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в Тирасполе информирует о том, что в связи с ремонтом газопровода высокого давления будет отключено газоснабжение в сёлах Парканы и Терновка с 8:00 16 октября до 17:00 17 октября, передаёт novostipmr.com.

Потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами, пуск газа будет производиться сотрудниками филиала.

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