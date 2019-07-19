В двух населённых пунктах Гагаузии прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

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18 июля примэрией села Гайдар и Казаклия были проведены учения по гражданской защите, в ходе которых проверялась готовность органов управления к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Так, в селе Гайдар отрабатывался алгоритм проведения поисково-спасательных и других неотложных работ в результате условно прошедшего землетрясения силой 7 баллов по шкале Рихтера, пишет gagauzinfo.md.

Также на учениях, организованных на вышеуказанных объектах, практически отрабатывались следующие мероприятия:

разведка территории на наличие очагов возгорания, разрывов коммунально-энергетических сетей, наличия условных пострадавших;

тушение очага пожара;

проведение поисково-спасательных работ;

оказание первой медицинской помощи условным пострадавшим.

По окончании практических мероприятий был проведён инструктаж с работниками примэрии села Гайдар по правилам поведения на воде и правилам пользования огнетушителем. Всего были проинструктированы 101 человек.