В двух населённых пунктах Гагаузии прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

В двух населённых пунктах Гагаузии прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

18 июля примэрией села Гайдар и Казаклия были проведены учения по гражданской защите, в ходе которых проверялась готовность органов управления к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Так, в селе Гайдар отрабатывался алгоритм проведения поисково-спасательных и других неотложных работ в результате условно прошедшего землетрясения силой 7 баллов по шкале Рихтера, пишет gagauzinfo.md.

Также на учениях, организованных на вышеуказанных объектах, практически отрабатывались следующие мероприятия:

  • разведка территории на наличие очагов возгорания, разрывов коммунально-энергетических сетей, наличия условных пострадавших;
  • тушение очага пожара;
  • проведение поисково-спасательных работ;
  • оказание первой медицинской помощи условным пострадавшим.

По окончании практических мероприятий был проведён инструктаж с работниками примэрии села Гайдар по правилам поведения на воде и правилам пользования огнетушителем. Всего были проинструктированы 101 человек.

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