В двух домах на Чеканах сегодня не будет света

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 26 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Чеканы:

– ул. Узинелор 6, 15 – с 09:00 до 17:00.

Также сегодня отключения электроэнергии ожидаются в двух сёлах Хынчештского района – Перень и Чиоара. Здесь света не будет с 08:15 до 21:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.