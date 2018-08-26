В двух домах на Чеканах сегодня не будет света

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 26 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:
Чеканы:
– ул. Узинелор 6, 15 – с 09:00 до 17:00.
Также сегодня отключения электроэнергии ожидаются в двух сёлах Хынчештского района – Перень и Чиоара. Здесь света не будет с 08:15 до 21:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.
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