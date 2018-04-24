В двух авариях в Дубоссарах были помяты четыре автомобиля (ФОТО)

Первое ДТП случилось 20 апреля во второй половине дня, когда Volkswagen выезжал с прилегающей к одному из предприятий территории.

– Водитель иномарки, 55-летний житель с. Роги, не уступил дорогу следовавшему по ул. Свердлова «ВАЗ-2103» и совершил с ним столкновение. 33-летний горожанин, находясь за рулём «Жигулей», направлялся в сторону с. Дзержинское, – сообщили в МВД Приднестровья.

Вторая авария произошла несколько дней спустя, 23 апреля. За рулем обоих столкнувшихся автомобилей марок Ford и Mercedes находились 24-летние молодые люди. ДТП случилось из-за того, что водитель Ford не уступил дорогу, как того требовали правила.

Никто из участников обеих аварий не пострадал, а виновники привлечены к административной ответственности.