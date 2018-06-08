В душ с секундомером: как работают электронные браслеты людей, находящихся под домашним арестом

Электронные браслеты, которые прикрепляются к руке или ноге людей, находящихся под домашним арестом, не могут сниматься даже тогда, когда они принимают душ. Они водонепроницаемы, но не рекомендуется их с водой более пяти минут без перерыва.

Кроме того, с используемыми в Молдове на сегодняшний день устройствами запрещено погружаться в воду, но представители Центра электронного мониторинга утверждают, что до сих пор не было никаких жалоб от «клиентов» в этом отношении. Также лицу, находящемуся под домашним арестом, настоятельно рекомендуется заряжать устройство в среднем раз в сутки, пишет realitatea.md.

– Электронный мониторинг людей, находящихся под домашним арестом, осуществляется посредством системы GPS. Через мобильные телефонные сети сигналы передаются на компьютер из Центра мониторинга и позволяют нам наблюдать за движениями контролируемого лица в режиме реального времени, – говорит Валериу Мелинте, руководитель службы электронного мониторинга и информационных технологий.

Лицу, к которому прикреплен такой браслет, присваивается уникальный идентификационный номер, и все данные о его перемещениях хранятся в системе в Центре электронного мониторинга. При установке браслета так называемый «клиент» обучается тому, как пользоваться устройством. Также необходимо подписать обязательство соблюдать процедуру электронного мониторинга.

Сам мониторинг осуществляется центральным оператором, который поступает в зависимости от оповещений, получаемых от устройства. Существует три типа оповещений: максимальный, средний и низкий. При получении оповещения оператор сначала информирует контролируемое лицо, а затем может позвонить сотруднику полиции, который принимает дело.

Валериу Мелинте утверждает, что мониторинг арестованных при помощи этих браслетов имеет ряд преимуществ:

– Во-первых, расходы на такой контроль значительно ниже, чем на содержание человека в пенитенциарном учреждении. Это также является соблюдением прав человека и предоставлением человеку права вписаться в общество, не будучи заключенным в тюрьму. Также имеет место сокращение финансовых расходов в связи с осуждением Республики Молдова в ЕСПЧ и повышении эффективности сотрудничества с НПО и международными партнерами в области нарушений прав человека, – сказал Мелинте.

В настоящее время в Центре электронного мониторинга работают только три сотрудника. В ближайшем будущем учреждение будет расширяться, и станет возможным наблюдение 24 часа в сутки. Центр также планирует приобрести большее количество браслетов и заключить контракт на техническую поддержку для последующего обслуживания устройств.