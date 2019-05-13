В Дурлештах предотвращён крупный взрыв: из загоревшего дома извлекли 4 газовых баллона

В Дурлештах предотвращён крупный взрыв: из загоревшего дома извлекли 4 газовых баллона

Во время тушения пожара, вспыхнувшего в недостроенном доме в Дурлештах, спасатели обнаружили четыре газовых баллона с пропан-бутаном.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл утром 12 мая. В ГИЧС поступило сообщение о загоревшемся недостроенном доме в пригороде Дурлешты муниципия Кишинёв. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Спасатели установили, что горят старые вещи, находящиеся на территории постройки.

В ходе операции были обнаружены четыре газовых баллона с пропан-бутаном. Их извлекли в срочном порядке. Огонь был ликвидирован спустя час. В результате возгорания никто не пострадал.

Все обстоятельства пожара предстоит установить специалистам. ГИЧС призывает жителей Молдовы звонить в Службу 112 при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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