В Дурлештах из-за загоревшегося счётчика эвакуировали жильцов подъезда (ФОТО)

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Накануне сотрудники ГИЧС потушили пожар, вспыхнувший в жилом доме на улице Тудор Владимиреску в Дурлештах.

По прибытии бригады пожарных застали лестницу подъезда в густом дыму. Спасатели установили, что на втором этаже загорелся электрический счётчик. В итоге пришлось эвакуировать всех жильцов подъезда, включая двух несовершеннолетних.

В результате инцидента электросчётчик сгорел, никто из жильцов не пострадал. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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