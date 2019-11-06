В Дурлештах и некоторых секторах столицы завтра не будет воды

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Столичные потребители, проживающие на улице Каля Басарабией в домах № 26-42, включая номера с дробью, и в домах № 121-123 на шоссе Мунчешть, останутся без воды в четверг. Отключения запланированы в период с 09:00 до 20:00.

Также в четверг, с 09:00 до 24:00, поставщик будет проводить работы по подключению недавно построенного участка водопровода. В связи с этим подача воды будет прервана на улицах Чеукарь, Каля Орхеюлуй, 109-125, включая номера с дробью, Соколень, в переулке Студенцилор, а также на улицах Язулуй и Кишинэу, 3.

На период с 09:00 до 21:00 водоснабжение будет приостановлено на улицах Спикулуй, Яловень, Сфинтей Винерь, М. Лермонтов, Валя Редиулуй, Татарбунар, Рогулень, Ковтун и И. Мичурин, пишет ipn.md. С 09:00 до 20:00 воды периодически не будет на улицах Матей Басараб, 2-6, включая номера с дробью, Флорилор, 12-18, включая номера с дробью, и на Московском проспекте, 11-17, включая номера с дробью. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Также воды не будет и в Дурлештах. Речь идёт об улицах Н. Димо, М. Дософтей, Кауказ, И. Крянгэ, Д. Кантемир, И. Солтыс, Сфынтул Андрей, А. Орлов, М. Одатюк, Плопилор, Фынтынилор и Картуша.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.