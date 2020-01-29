В Дурлештах 7-летний ребёнок попал под колёса автомобиля (ВИДЕО)

В Дурлештах 7-летний ребёнок попал под колёса автомобиля (ВИДЕО)

Автомобиль марки Toyota, за рулём которого находилась женщина, сбил 7-летнего ребёнка, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу.

По данным полиции, инцидент произошёл сегодня утром на улице Грибова в пригороде Дурлешты. На данный момент мальчик находится в реанимации, передаёт protv.md.

По словам пресс-секретаря детской муниципальной больницы им. В. Игнатенко, пациент находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Он получил черепно-мозговую травму.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md