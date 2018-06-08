В Дубоссарском районе изверг убил кота тремя выстрелами из пистолета

Несчастное животное нашел бездыханным его хозяин на своем приусадебном участке 6 июня.

Домашний любимец 62-летнего жителя одного из сёл Дубоссарского района не появлялся дома два дня. Обеспокоенный пенсионер пошел его искать и обнаружил мертвым.

Осмотрев тело животного, он увидел несколько пулевых отверстий. Заподозрив, что кота убили, мужчина обратился в милицию.

– В ходе работы на месте происшествия было установлено, что домашнее животное из пневматического пистолета «Иж-40» расстрелял 66-летний сосед. Оружие сотрудники милиции изъяли, – сообщили в МВД Приднестровья.

На данный момент по заявлению потерпевшего ведётся разбирательство. Мотивы жестокой расправы над животным и степень вменяемости изверга еще предстоит установить.